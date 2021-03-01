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    Біля Водяного авто з військовими натрапило на міну, постраждали дев’ятеро воїнів

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    На місці вибуху працює&nbsp;робоча група військової служби правопорядку&nbsp; - Біля Водяного авто з військовими натрапило на міну, постраждали дев’ятеро воїнів
    На місці вибуху працює робоча група військової служби правопорядку 
    Фото: ООС

    КамАЗ із військовими 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на міну

    Унаслідок підриву авто під Водяним Донецької обалсті постраждали дев’ятеро воїнів. Про це повідомили в пресцентрі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    «Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування», – йдеться в пресрелізі.

    Захисників доставлено до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.

    «На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються, – додали в пресцентрі.

    За даними «Новинарні», КамАЗ із військовими 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на міну ТМ.

    Теги: вибух бойовики на Донбасі ЗСУ військові автомобіль Операція Об’єднаних сил
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