Біля Водяного авто з військовими натрапило на міну, постраждали дев’ятеро воїнів
КамАЗ із військовими 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на міну
Унаслідок підриву авто під Водяним Донецької обалсті постраждали дев’ятеро воїнів. Про це повідомили в пресцентрі оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування», – йдеться в пресрелізі.
Захисників доставлено до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.
«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються, – додали в пресцентрі.
За даними «Новинарні», КамАЗ із військовими 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на міну ТМ.