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    Зеленський полетів на Донбас, куди прибув президент Євроради

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    Президент Володимир Зеленський відвідає зону проведення операції Об&rsquo;єднаних сил у Луганській області - Зеленський полетів на Донбас, куди прибув президент Євроради
    Президент Володимир Зеленський відвідає зону проведення операції Об’єднаних сил у Луганській області
    Фото з відкритих джерел

    Володимир Зеленський і Шарль Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією на Донбасі

    Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до зони проведення операції Об’єднаних сил у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони звернуться до учасників Всеукраїнського форуму «Україна 30» у форматі відеовключення.

    Також президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС.

    Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель розпочав дводенний візит в Україну.

    «Президент Європейської ради приземлився у Харкові. Два дні в Україні: відвідання лінії зіткнення, вшанування пам’яті жертв Майдану, ознайомлення на практиці, як діє допомога ЄС у подоланні Covid, дискусії з президентом Зеленським про реформи та об'єднання, участь у форумі «Україна 30» з питань судової реформи», - повідомив у Твітері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

    Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, відправився в турне. В його рамках він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

    Після візиту на Донбас Мішель 3 березня проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна прес-конференція з Зеленським.

    На початку місяця прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

    Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.

    Теги: ЄС бойовики на Донбасі Донбас Володимир Зеленський
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