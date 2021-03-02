Зеленський полетів на Донбас, куди прибув президент Євроради

Володимир Зеленський і Шарль Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до зони проведення операції Об’єднаних сил у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони звернуться до учасників Всеукраїнського форуму «Україна 30» у форматі відеовключення.

Також президент України та президент Європейської ради ознайомляться з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель розпочав дводенний візит в Україну.

«Президент Європейської ради приземлився у Харкові. Два дні в Україні: відвідання лінії зіткнення, вшанування пам’яті жертв Майдану, ознайомлення на практиці, як діє допомога ЄС у подоланні Covid, дискусії з президентом Зеленським про реформи та об'єднання, участь у форумі «Україна 30» з питань судової реформи», - повідомив у Твітері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, відправився в турне. В його рамках він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

Після візиту на Донбас Мішель 3 березня проведе в Києві, де заплановано зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна прес-конференція з Зеленським.

На початку місяця прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.