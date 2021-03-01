Названо ім’я захисника, який загинув учора на Донбасі

За минулу добу на Донбасі збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил у результаті ведення противником обстрілу українських позицій зі стрілецької та снайперської зброї загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко. Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якій служив боєць.

«Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув український воїн.

У пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил зазначають, що основною метою дій збройних формувань окупантів залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку українських захисників.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Донбасі активно діють снайперські підрозділи Росії, загальна чисельність яких становить близько 450 осіб. Окрім того, близько 50 снайперів постійно перебувають на підконтрольній Україні території.

Слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії Автономної Республіки Крим та у районі проведення АТО/ООС.