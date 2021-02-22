Нові втрати на Донбасі: загинув український військовий, ще один поранений

Важкопоранений боєць помер під час надання йому медичної допомоги

У зоні проведення ООС на Донбасі в районі шахти «Бутівка» внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один поранений, повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Про це він сказав під час пресконференції 22 лютого.

«В районі шахти «Бутівка» в 72 бригаді, на жаль, після двох пострілів з танкового і протитанкового гранатометів противника по спостережному посту у нас був тяжко поранений і під час надання медичної допомоги загинув один військовослужбовець, і другий також поранений, які вели спостереження» – сказав Хомчак.

Головнокомандувач зазначив, що більше деталей поки що він додати не може, позаяк цю інформацію отримав буквально на порозі зали для пресконференцій.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

За добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.