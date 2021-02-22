Ворожі снайпери обстріляли захисників Світлодарська

Російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, за добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

«Від початку поточної доби, 22 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – резюмується у звіті.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.