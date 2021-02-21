Російські окупанти залучать до навчань у Криму підрозділи, що раніше воювали на Донбасі

Агресори тренуватимуться відбивати український десант

Масштабні навчання з залученням повітряно-десантних військ планує провести російське військове керівництво на полігоні «Опук» в окупованій АР Крим. Як повідомляє «Українська правда», в ході маневрів відпрацьовуватиметься оборона морського узбережжя від висадки десанту «умовного противника».

Судячи з повідомлення російського Міноборони, командно-штабне навчання пройде в середині березня. У ньому братимуть участь гвардійський десантно-штурмовий Кавказький казачій полк зі Ставрополя (247-й полк) і гвардійський артилерійський полк з Анапи (1141-й полк). Керувати цим буде генерал-майор Андрій Суховецький.

«В ході навчання десантники відпрацюють десантування особового складу і техніки на незнайомий майданчик приземлення з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утримання до підходу основних сил з'єднання. Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника», – повідомляє оборонне відомство Російської Федерації.

Характерно, що обидва з'єднання, що будуть перекинуті Росією до Криму, брали активну участь у війні на Донбасі й використовувалися у збройній агресії РФ проти України.

Зокрема, підрозділи 247 ДШП (Кавказький козачий полк) згідно звіту британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, зайшли на територію України у серпні 2014 року. Також військові цього формування воювали в Іловайську. Було знайдено матеріали, що документують вихід 247 ДШП після боїв під Іловайськом в районі с. Горбатенко що поблизу м. Старобешеве — колона бойових машин полку була сфотографована на фоні БТР «Кушетка-Б» 121-ї бригади зв'язку України.

Після серпневих боїв 2014 року деякі військовослужбовці 247 ДШП отримали державні нагороди РФ «За воїнську доблесть».

Стосовно 1141-го гвардійського полку з Анапи, то за даними журналіста Ярослава Тинченка, військовослужбовці з його складу були залучені до формування тактичних груп, що брали участь у вторгненні російських регулярних військ на територію України. Ці підрозділи були озброєні самохідними мінометами 2С9 «Нона». Артилерійський дивізіон зі складу полку брав участь у боях під Іловайськом.

Раніше повідомлялось, що через погодні умови окупаційною владою півострова було перекрито рух Кримським мостом.