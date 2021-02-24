Загиблого в зоні ООС солдата з Вінниччини ідентифікували завдяки ДНК матері
Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми
У лютому 2021 року по ДНК-профілю матері ідентифіковано рештки загиблого солдата з Вінниччини Сергія Сорочинського, які було виявлено у лісосмузі поблизу міста Щастя Луганської області.
Як йдеться в повідомленні ОДА, «в лютому 2021 року по ДНК-профілю матері ідентифіковано рештки загиблого солдата Сергія Сорочинського, які було виявлено у лісосмузі поблизу м. Щастя Луганської області.
Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються».
Повідомляється, що солдат Сергій Олександрович Сорочинський 1984 р. н. проживав із родиною в с. Будьки Станіславчицької сільської ТГ Жмеринського району. Військовослужбовець був призваний на військову службу за контрактом Жмеринським РВК 23 квітня 2018 року. У загиблого залишилась дружина, син 2005 р н. та дочка 2009 р. н.
Поховання Сергія Сорочинського відбудеться у рідному селі Будьки.
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