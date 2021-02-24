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    Під час пожежі на Донеччині загинув солдат Михайло Капран

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    Солдату Михайлу Капрану було&nbsp;34 роки - Під час пожежі на Донеччині загинув солдат Михайло Капран
    Солдату Михайлу Капрану було 34 роки
    Фото: пресцентр оперативного командування «Північ»

    Імена двох інших загиблих у пожежі уточнюються: триває ДНК-експертиза

    Під час пожежі в бліндажі загинув військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського солдат Михайло Капран. Про це повідомив пресцентр оперативного командування «Північ».

    Зазначається, що близько 4 години ранку 20 лютого у бліндажі, де перебували військовослужбовці, виникла пожежа.

    «На жаль, врятувати з полум’я вдалося лише одного військовослужбовця – солдата Михайла Володимировича Капрана. Медичною службою його було евакуйовано до опікового центру, але він мав 90% опіків тіла і вчора, 22 лютого, від отриманих ран помер», –йдеться в повідомленні.

    У той же день, 22 лютого, під час завершення робіт з розбирання згарища, було виявлено тіла ще двох військовослужбовців, які, ймовірно, перебували в бліндажі під час пожежі. Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК-експертизи.

    Солдату Михайлу Капрану було 34 роки. Служив на посаді навідника мотопіхотного відділення одного з підрозділів бригади.

    На воїна вдома чекала дружина. Похорон захисника України відбудеться сьогодні об 11 годині у місті Лебедин Сумської області – на батьківщині героя.

    За фактом трагедії проводиться перевірка військовою службою правопорядку Збройних сил України, подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Імена двох інших загиблих уточнюються, про їх поховання буде повідомлено додатково.

    Теги: пожежа трагедія бойовики на Донбасі ЗСУ армія військові Операція Об’єднаних сил поховання солдат похорон
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