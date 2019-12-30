Звільнені з полону військовослужбовці ЗСУ прибули до клінічного центру



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Наразі всі звільнені бійці перебувають у задовільному стані Фото: Міноборони

Детальне обстеження буде проводитися вже сьогодні вранці, адже військовим потрібно відпочити

Звільнених з полону ОРДЛО 12 українських військових оглянуть лікарі у київському військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий госпіталь».

Як повідомляє пресцентр Міноборони України, наразі всі звільнені перебувають у задовільному стані,

У центрі військових зустрів очільник Міноборони Андрій Загороднюк, привітав із поверненням на підконтрольну Україні територію і гарантував кожному лікування та реабілітацію.

«Як планується, в подальшому усі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби. У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Детальне обстеження буде проводитися вже сьогодні вранці, адже військовим потрібно відпочити. У разі потреби, буде надана можливість пройти фізичну чи психологічну реабілітацію.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.