На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків поранені двоє військових



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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж поточної доби, з 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, 4 серпня противник відкривав вогонь застосовуючи стрілецьку зброю по північно-східній околиці Мар’їнки. Під вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Двоє поліцейських отримали поранення.