На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український боєць, – радник глави МВС
Захисник України загинув під часо обстрілу біля селище Новотроїцьке
Внаслідок обстрілу з боку російських військ поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя», – написав Геращенко.