  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український боєць, – радник глави МВС

    Захисник України загинув під часо обстрілу біля селище Новотроїцьке

    Внаслідок обстрілу з боку російських військ поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя», – написав Геращенко.

    Читайте також:
    Теги: МВС Донбас Антон Геращенко Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український боєць, – радник глави МВС