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    США та союзники оголосять про нові санкції проти Росії

    США та союзники сьогодні оголосять про нові санкції проти Росії - США та союзники оголосять про нові санкції проти Росії
    США та союзники сьогодні оголосять про нові санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Сполучені Штати продовжуватимуть дипломатію з Росією до тих пір, поки «танки не підуть»

    Сполучені Штати координують свої дії з союзниками і оголосять про нові санкції проти Росії у вівторок, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

    Повідомляється, що початкові санкції є відповіддю на те, що Москва визнала «Л/ДНР» незалежними та направила туди «миротворчі» сили.

    Однак невідомо, наскільки значними будуть санкції. Раніше США заявили, що не будуть вводити ширший пакет санкцій проти Росії, оскільки її дії в понеділок не являли собою подальше вторгнення.

    Інший чиновник адміністрації Байдена сказав Reuters, що відправка російських військ у сепаратистські регіони не є відхиленням від того, що Росія вже зробила, тому вона не запустила ширші санкції.

    «Це не подальше вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже окупували», – сказав чиновник.

    Під час селекторної наради чиновник сказав, що введення російських військ на Донбас на сході України не є новим.

    «Введення російських військ на Донбас само по собі не було би новим кроком. Росія мала сили на Донбасі протягом останніх восьми років... Зараз вони приймають рішення зробити це більш відкрито», – сказав він.

    За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть дипломатичні переговори до тих пір, поки не відбудеться вторгнення.

    «Росія продовжує загострювати цю кризу, яку вона в першу чергу створила. Ми будемо продовжувати дипломатію, доки танки не підуть, але ми не плекаємо ілюзій щодо того, що, ймовірно, буде далі», – зазначив він.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

    МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

    Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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    Теги: Росія Донбас США санкції Путін чиновник президент указ
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    США та союзники оголосять про нові санкції проти Росії