Вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години, – Джонсон

Джонсон заявив Зеленському, що, на його думку, вторгнення РФ в Україну може розпочатися найближчими годинами

Джонсон заявив, що Велика Британія розгляне питання щодо подальшої оборонної підтримки Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів. Про це повідомляє National Post.

Джонсон заявив, що Велика Британія розгляне питання щодо подальшої оборонної підтримки Україні та оголосить про санкції проти Росії.

«Висловлюючи свою серйозну стурбованість останніми подіями в регіоні, прем’єр-міністр сказав президенту Зеленському, що він вірить, що вторгнення є реальною можливістю в найближчі години та дні. Він сказав президенту Зеленському, що Велика Британія вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра. Прем’єр-міністр також заявив, що на вимогу українського уряду розгляне питання щодо надання Україні подальшої оборонної підтримки», – повідомили в офісі Джонсона після дзвінка між лідерами.

Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.