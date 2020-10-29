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    Російські найманці стріляли з гранатомета біля Новомихайлівки

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    Втрат серед наших захисників немає&nbsp; - Російські найманці стріляли з гранатомета біля Новомихайлівки
    Втрат серед наших захисників немає 

    Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали

    Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід», - повідомили у штабі.

    Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета.

    Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

    Крім того повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 гектарів території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

    «Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню», - зазначили в штабі ООС.

    Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу поранено бійця Об’єднаних сил.

    Крім того, 28 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, а також почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ.

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