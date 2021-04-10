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    В Лебедені попрощались з земляком, що загинув на Донбасі (фото)

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    Ворожа міна обірвала життя українського солдата в 23 роки - В Лебедені попрощались з земляком, що загинув на Донбасі (фото)

    Ворожа міна обірвала життя українського солдата в 23 роки

    Максим Стеблянко загинув 6 квітня у Марʼїнському районі

    У суботу, 10 квітня, в місті Лебедині на Сумщині пройшла церемонія прощання з водієм механізованого батальйону Першої окремої танкової Сіверської бригади Максимом Стеблянко, який загинув 6 квітня на Донбасі. Про це інформує «Суспільне».

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    В Лебедені попрощались з земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    В Лебедені попрощались з земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    В Лебедені попрощались з земляком, що загинув на Донбасі (фото)

    «Біля будинку, де з батьками, трьома братами і сестрою жив Максим, зібралися родичі, знайомі сім'ї, жителі Лебедина, які прийшли попрощатися з чоловіком. Максим був найстаршою дитиною в сім'ї. Ворожа міна обірвала його життя в 23 роки», – йдеться в повідомленні.

    Відспівали Максима в місцевій Воскресенської церкви неподалік від будинку. Поховали на Лебединському міському кладовищі.

    За даними видання, в 2016-м юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив строкову службу і вирішив продовжити службу за контрактом. З 2020 року Максим Стеблянко воював у складі 1-ї окремої танкової бригади. Був водієм механізованого взводу. Підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти, різні необхідні речі.

    Раніше стало відомо, що у вівторок, 6 квітня, приблизно о 9:30 ранку солдат Стеблянко отримав не сумісні з життям поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі села Степне Мар’їнського району. Максим був водієм військової вантажівки, а підрив стався, коли тентоване авто заїхало на мало вивчену ґрунтову дорогу. У машині перебували ще шість осіб, але вони під час розвороту вантажівки вийшли назовні і не постраждали.

    Теги: Донбас вантажівки боєприпаси Операція Об’єднаних сил солдат
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