Стало відомо ім’я військового, тіло якого вчора віддали російські окупанти

Ігор Байтала – шоста бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року

На Донеччині загинув 26-річний військовий із Львівщини

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 26-річний військовий з Жидачева Львівської області Ігор Байтала. Про це повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

«Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 року народження. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України», – написала вона у Facebook.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький додав, що батьки Ігоря дізналися про його загибель у той час, коли обоє захворіли на Covid-19.

За попередньою інформацією, тіло загиблого бійця доправлять додому у п’ятницю, 9 квітня.

Боєць 10-ї бригади зник ввечері 3 квітня в районі населеного пункту Шуми. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого військовослужбовця. Обставини зникнення та загибелі бійця Об'єднаних сил не повідомляються.

Ігор Байтала – шоста бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

Отже, від початку квітня на Донбасі загинуло вже шестеро українських військових. Зокрема, 6 квітня, біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова.

Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.