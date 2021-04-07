Стало відомо ім’я військового, тіло якого вчора віддали російські окупанти
На Донеччині загинув 26-річний військовий із Львівщини
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 26-річний військовий з Жидачева Львівської області Ігор Байтала. Про це повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.
«Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 року народження. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України», – написала вона у Facebook.
Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький додав, що батьки Ігоря дізналися про його загибель у той час, коли обоє захворіли на Covid-19.
За попередньою інформацією, тіло загиблого бійця доправлять додому у п’ятницю, 9 квітня.
Боєць 10-ї бригади зник ввечері 3 квітня в районі населеного пункту Шуми. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого військовослужбовця. Обставини зникнення та загибелі бійця Об'єднаних сил не повідомляються.
Ігор Байтала – шоста бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.
Отже, від початку квітня на Донбасі загинуло вже шестеро українських військових. Зокрема, 6 квітня, біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова.
Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.
3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.
5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.
5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.