На Приазов’ї загинув 22-річний матрос Денис Юшко із Миколаївщини

Через місяць захиснику України мало виповнитись 23 роки

Один український військовий загинув внаслідок обстрілів бойовиків на неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї. Окрім того, окупанти поранили ще одного українського воїна. Його ушпиталили.

«Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122–го калібру, мінометів 82–го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям», – сказано в повідомленні.

Прессслужба Миколаївської обласної державної адміністрації повідомила, що загиблий – матрос 36–ї окремої бригади морської піхоти Денис Юшко, житель села Новобогданівка Миколаївського району. Через місяць йому мало виповнитися 23 роки.

Денис Юшко – сьома бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

Від початку квітня на Донбасі загинуло вже семеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова.

Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.