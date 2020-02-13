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    На Донбасі затримали п'яного бойовика

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    <span>Затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами</span> - На Донбасі затримали п'яного бойовика
    Затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Російський найманець наразі дає свідчення про численнні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі

    На Донбасі напередодні затримали бойовика, який мав при собі адресну довідку та сумку з особистими речами. Наразі затриманий дає свідчення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    «Минулої доби в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ «Північ» був затриманий в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння представник російсько-окупаційних військ рядовий Ста..енко Владислав Русланович, 11.04.1995 р.н. При собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами», - йдеться у повідомленні.

    Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил.

    «Російський найманець дає свідчення про численнні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі. Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ», - вказали у штабі.

    Нагадаємо, з ОРДО на підконтрольну територію вивели «ексміністра вугільної промисловості ДНР».

    бойовики на Донбасі Донбас ДНР війна Операція Об’єднаних сил
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