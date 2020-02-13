На Донбасі затримали п'яного бойовика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами Фото: facebook.com/pressjfo.news

Російський найманець наразі дає свідчення про численнні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі

На Донбасі напередодні затримали бойовика, який мав при собі адресну довідку та сумку з особистими речами. Наразі затриманий дає свідчення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Минулої доби в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ «Північ» був затриманий в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння представник російсько-окупаційних військ рядовий Ста..енко Владислав Русланович, 11.04.1995 р.н. При собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами», - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил.

«Російський найманець дає свідчення про численнні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі. Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ», - вказали у штабі.

Нагадаємо, з ОРДО на підконтрольну територію вивели «ексміністра вугільної промисловості ДНР».