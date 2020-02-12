На Донеччині трьох депутатів будуть судити за сепаратизм



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Наразі до Краматорського міського суду Донецької області скеровано клопотання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Прокурор Донецької області Євген Білоусов повідомив про підозру голові Світлодарської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року голова Світлодарської міської ради вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності так званої ДНР.

Наразі до Краматорського міського суду Донецької області скеровано клопотання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.