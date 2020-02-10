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    Думки вголос

    «Русскій мір» привчив буденно сприймати масові вбивства в Донецьку

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    «Русскій мір» привчив буденно сприймати масові вбивства в Донецьку

    В Донецьку п'ять трупів - і тиша. Раніше подібна історія гриміла б на все місто, а тепер всім все одно

    Мовою оригіналу

    Будни Донецка.

    Несколько дней назад в городе, на Чулковке, произошло массовое убийство, о котором почти никто не написал.

    Сотрудник «МГБ ДНР» Виктор Москаленко застрелил 4 человека, а потом застрелился сам. Его жертвами стали начальник следственного отдела Калининского РУВД Роман Юдин и и заместитель начальника этого же отдела Григорий Мажерович (по другой версии фамилия - Можак), а также ещё один сотрудник «МВД ДНР» и случайный таксист. Точная причина конфликта не известна. Пишут, что все случилось по пьяни.

    Инцидент обсуждался в социальных сетях, имена погибших опубликовал известный ДНРовский телеграмм-канал. Но в официальных сводках и в местных СМИ - никакой информации. Только пропагандистские сюжеты о том, как плохо жить в Украине.

    Только вчера во всех мировых новостях освещалась трагедия в Тайланде, где поехавший военный застрелил 26 человек. А в Донецке пять трупов - и тишина. Раньше подобная история гремела бы на весь город, а теперь всем все равно. «Русский мир» приучил воспринимать такие случаи буднично и не считать людей.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ДНР вбивство Донецьк
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