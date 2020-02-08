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    Події в Україні

    У Донецьку бойовик влаштував масове вбивство: відзначав день «МВС ДНР»

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    <p>Інцидент стався на&nbsp;околиці Донецька</p> - У Донецьку бойовик влаштував масове вбивство: відзначав день «МВС ДНР»

    Інцидент стався на околиці Донецька

    В ході святкування між групою бойовиків виник конфлікт

    В тимчасово окупованому Донецьку працівник незаконного «Міністерства державної безпеки ДНР» застрелив чотирьох осіб, після чого застрелився сам.

    Про це повідомляють «Новини Донбасу».

    Інцидент стався на околиці Донецька, в селищі Чулковка. Троє з чотирьох убитих були працівниками «Міністерства внутрішніх справ ДНР».

    «Вони відзначали «День слідчих органів МВС ДНР» в кафе. Представник «МГБ» теж був вихідцем з «органів внутрішніх справ». В ході святкування між ним і знайомими з «МВС» виник конфлікт. «МГБшник» розстріляв їх і водія таксі з автомата Калашникова, а після цього вчинив самогубство», — йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що підконтрольні «ДНР» ЗМІ про інцидент не повідомили.

    Нагадаємо, нещодавно російські бойовики обстріляли Донецьк і звинуватили у цьому українських військових.

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