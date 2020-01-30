СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак»



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Фото6 пресцентр СБУ

У червні 2014 року чоловік приєднався до терористів «ДНР», бойовики доручили йому нести «бойові чергування» на блокпостах у районі міста Сіверськ

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Бахмутського району відбував покарання за крадіжку в одному з місць позбавлення волі на Донеччині.

Після звільнення у червні 2014 року чоловік приєднався до терористів «ДНР». Бойовики доручили йому нести «бойові чергування» на блокпостах у районі міста Сіверськ.

Після звільнення населеного пункту силами Антитерористичної операції влітку 2014 року він втік від бойовиків та тривалий час переховувався на території Російської Федерації.

Наприкінці минулого року чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію Донеччини та у січні 2020-го був встановлений і затриманий контррозвідниками спецслужби.

У ході досудового розслідування колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з Бахмутським відділом поліції Головним управлінням Національної поліції України у Донецькій області.

як повідомлялось, СБУ затримала інформатора бойовиків, який п'ять років переховувався в Росії.