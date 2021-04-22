На Донеччині через обвал у шахті загинув гірник

У загиблого залишився трирічний син

У Донецькій області в очисному забої ПАТ «Шахтоуправління Покровське» загинув гірник. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«О 7:00 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2−3 стався обвал породи, в результаті чого був смертельно травмований гірник», – написав Волинець у Facebook.

У загиблого, Дубінського Олексія Миколайовича, 1975 року народження, залишився трирічний син.

«На підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників України. Проте ми завжди на боці шахтарського братства. І вважаємо важливим не тільки вшанувати пам’ять кожного з побратимів, а й винести проблему безпеки на шахтах у публічну площину для унеможливлення спекуляцій», – наголосив Волинець.

Також наприкінці грудня 2020 року на Луганщині під час обвалу у шахті загинув гірник. 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля..