  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донеччині через обвал у шахті загинув гірник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Порода обвалилася на шахтоуправлінні &laquo;Покровське&raquo; - На Донеччині через обвал у шахті загинув гірник

    Порода обвалилася на шахтоуправлінні «Покровське»

    Фото з відкритих джерел

    У загиблого залишився трирічний син

    У Донецькій області в очисному забої ПАТ «Шахтоуправління Покровське» загинув гірник. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

    «О 7:00 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2−3 стався обвал породи, в результаті чого був смертельно травмований гірник», – написав Волинець у Facebook.

    У загиблого, Дубінського Олексія Миколайовича, 1975 року народження, залишився трирічний син.

    «На підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників України. Проте ми завжди на боці шахтарського братства. І вважаємо важливим не тільки вшанувати пам’ять кожного з побратимів, а й винести проблему безпеки на шахтах у публічну площину для унеможливлення спекуляцій», – наголосив Волинець.

    Також наприкінці грудня 2020 року на Луганщині під час обвалу у шахті загинув гірник. 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

    Додамо, що Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля..

    Теги: шахта вугілля Донеччина смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies