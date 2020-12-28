На Луганщині під час обвалу у шахті загинув гірник

На місці події продовжують працювати поліцейські, які встановлюють обставини

Правоохоронці проводять розслідування інциденту

На Луганщині під час обвалу на шахті «Золоте» загинув гірник. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що правоохоронці проводять розслідування інциденту.

«Завал стався вчора о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 метрів. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим», ─ йдеться у повідомленні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі тривають заходи щодо ліквідації аварії. На місці події продовжують працювати поліцейські, які встановлюють обставини.

Як повідомлялося сьогодні, 28 грудня, на шахті в Луганській області стався обвал, рятувальники шукали гірника.

Раніше повідомлялося, що українські шахтарі вимагають погашення зарплатних боргів.

Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.