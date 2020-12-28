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    На шахті в Луганській області стався обвал, тривають пошуки гірника

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    Обставини аварії на шахті встановлюються - На шахті в Луганській області стався обвал, тривають пошуки гірника
    Обставини аварії на шахті встановлюються
    Фото: pixabay.com

    Одному з гірників вдалось вибратись, однак ще один перебуває під завалами

    Двоє гірників шахти «Золоте» державного підприємства «Первомайськвугілля» потрапили під завал. Одному з гірників вдалось вибратись, однак ще один перебуває під завалами.

    Про це повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

    За її словами, обвал стався напередодні о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (ділянка №4).

    «До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» про те, що 27.12.2020 о 23-40 стався завал у 4 південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4)», – йдеться в повідомленні.

    Як також зазначив лідер незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець, одного з гірників вдалося вивільнити.

    «Сьогодні вночі о 0:13 відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 м шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля». Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився. Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику», – повідомив він.

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    Теги: Луганщина шахта вугілля аварія
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