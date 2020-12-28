На шахті в Луганській області стався обвал, тривають пошуки гірника

Одному з гірників вдалось вибратись, однак ще один перебуває під завалами

Двоє гірників шахти «Золоте» державного підприємства «Первомайськвугілля» потрапили під завал. Одному з гірників вдалось вибратись, однак ще один перебуває під завалами.

Про це повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За її словами, обвал стався напередодні о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (ділянка №4).

«До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» про те, що 27.12.2020 о 23-40 стався завал у 4 південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4)», – йдеться в повідомленні.

Як також зазначив лідер незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець, одного з гірників вдалося вивільнити.

«Сьогодні вночі о 0:13 відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 м шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля». Двоє працівників шахти були застигнуті обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився. Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що українські шахтарі вимагають погашення зарплатних боргів.

Як повідомлялося, Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.