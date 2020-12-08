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    Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля – Шмигаль

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    Денис Шмигаль: Відмовлятись від вугілля будемо поступово&nbsp; - Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля – Шмигаль
    Денис Шмигаль: Відмовлятись від вугілля будемо поступово 
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    Водночас Шмигаль підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти цієї мети

    Україна планує найближчим часом приєднатися до «Безвугільного альянсу», а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час німецько-українського енергетичного форуму.

    «Україна незабаром приєднається до «Безвугільного альянсу». Ми плануємо поступово, до 2050 року, скоротити кількість вугільних шахт, і до 2070 року – відмовитися від використання викопного виду палива, ставши кліматично нейтральними», – сказав Шмигаль.

    Водночас він підкреслив, що без міжнародної технічної та фінансової підтримки Україні буде складно досягти цієї мети.

    Нагадаємо, що більшість європейських країн відмовляються від вугілля, наприклад, Німеччина планує повністю припинити його використання у 2038 році, Польща оголосила дедлайном 2049 рік. А Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року. До речі, Ватикан також закликав відмовлятися від нього.

    Поки українська влада будує грандіозні плани щодо відмови від вугілля, на Донеччині шахтарі виходять на протестиГоловні вимоги гірників – погасити заборгованість і забезпечити стабільну оплату праці гірників держпідприємств. За інформацією профспілок, зараз заборгованість із зарплати перед усіма держшахтами становить близько 1,7 млрд гривень.

    Також учасники протесту вимагають забезпечити належний рівень санітарно-побутових умов роботи в зимовий період і наявність необхідних засобів захисту на виробництві, вирішити питання з відвантаженням накопиченої продукції, не допустити закриття держшахт.

    Теги: вугілля Україна Денис Шмигаль
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