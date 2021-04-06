Оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн

Під контролем Ігоря Коломойського на «Центренерго» діяли кілька схем

«Укрвуглезабезпечення груп» перепродала «Центренерго» близько 400 тисяч тонн вугілля

Компанія «Укрвуглезбагачення груп», яку нове керівництво державного підприємства «Центренерго» звинуватило в перепродажі вугілля з держшахт і боргах перед шахтарями, пов’язана з оточенням олігарха Ігоря Коломойського. На схемі з посередництвом фірма встигла «відкусити» в держави понад 300 млн грн.

Про це повідомляє Bihus.Info.

У середині березня прес-служба «Центренерго» заявила, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. «Натомість вугілля постачалося через ТОВ «Укрвуглезбагачення груп», попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати», – йшлося в повідомленні. Відповідно до заяви, приватна компанія не лише «вклинилася» в продаж, але й не розрахувалася з шахтами за вугілля.

За інформацією журналістів Bihus.Info, у січні-лютому «Укрвуглезабезпечення груп» продала «Центренерго» близько 400 тисяч тонн вугілля. Це вугілля компанія купувала у шахт в середньому за 1200 грн/т, а перепродавала «Центренерго» за середньою ціною 1640 грн/т. Із урахуванням витрат на збагачення купленого вугілля, орієнтовний заробіток фірми лише за два місяці – 120 млн грн.

Водночас, за даними співрозмовників Bihus.Info в Міністерстві енергетики, компанія не заплатила шахтам за вугілля близько 250 млн грн. Через це шахтарі в березні навіть приїжджали на мітинг у Київ. З урахуванням цього боргу «заробіток» «Укрвуглезабезпечення груп» міг сягнути 370 млн грн.

Компанія зареєстрована в салоні краси на околиці Києва. Відповідно до держреєстру, єдиною власницею фірми є 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович. Вона продає власні картини у соцмережах і раніше не займалася не лише вугільним, а й жодним іншим бізнесом.

Скріншот сторінки Анастасії Єрмолович у Facebook

Але журналісти виявили, що батьки Анастасії давно працюють у структурах, тісно пов’язаних з бізнесом Ігоря Коломойського.

Наприклад, матір Анастасії – Олена Єрмолович – керує компанією «Фабрика технічних паперів», серед власників якої (через «Київську фабрику технічних паперів») – прямі, хоч і непублічні, партнери Ігоря Коломойського. Ідеться про Олексія Буйніса та Євгена Кричевського. Вони з Коломойським, Боголюбовим, Палицею-молодшим та Кіперманом-старшим є партнерами у заводі «Нафтохімік Прикарпаття» та «збройному» проекті (компанія «Рокіт-М»).

Батько Анастасії – Сергій Єрмолович – раніше працював на вже згаданій «Київській фабриці технічних паперів» партнерів Коломойського, а нині значиться власником і керівником компанії «Кей Стоун». Контактний номер цієї компанії в держреєстрі використовується ще низкою фірм з орбіти бізнесменів Кіперманів.

Отримати коментар від Анастасії Єрмолович журналістам не вдалося – вона не відповіла на дзвінки і повідомлення. Натомість батько Анастасії не здивувався питанню про Коломойського, уточнив у журналістів, чи має він це коментувати, і поклав слухавку.

Ігор Коломойський узяв під контроль держпідприємство «Центренерго» влітку 2019-го. Тоді, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на держпідприємство призначили лояльне до олігарха керівництво. Відтоді на «Центренерго» діяли кілька схем, зав’язаних на компаніях з орбіти Коломойського – з електроенергією, російським вугіллям і газом.

Журналісти Bihus.Info підрахували, скільки прибутку принесли ці схеми фірмам з орбіти Коломойського за час управління «Центренерго» лояльним до нього менеджментом (з літа 2019 до весни 2021-го).

Електроенергія. Вона діставалася трейдеру Коломойського від «Центренерго» за заниженими цінами. Це принесло компанії близько 1,5 млрд грн заробітку. Плюс трейдер олігарха досі не повністю заплатив «Центренерго» за електрику. Борг оцінюють у 725 млн грн.

Постачання газу. Приватний трейдер Коломойського дешево купляв газ напівдержавної «Укрнафти» і перепродавав його з націнкою «Центренерго». За даними Бізнес.Цензор, націнка – 30-60%. Так на приватній фірмі олігарха осіла маржа ще в мінімум пів мільярда.

Перепродаж російського вугілля. З ним було те саме, що й з газом – купляли дешевше, продавали «Центренерго» дорожче. Заробіток – до 500 млн грн.

З урахуванням «останньої вугільної схеми» фірми, пов’язані з Коломойським, за півтора року заробили на «Центренерго» понад 3,5 млрд грн.

Нове керівництво держпідприємства призначене наприкінці лютого 2021-го – напередодні запровадження американських санкцій стосовно Ігоря Коломойського і в розпал публічного відмежування Офісу президента від олігарха.