В штабі ООС розповіли, як бойовики цинічно дискредитують українських бійців



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13 липня в населеному пункті Ясинувата, що на непідконтрольній території, двоє бойовиків показали спостерігачам СММ ОБСЄ вирву на дорозі

Терористи на Донбасі знову роблять спроби дискредитувати підрозділи ООС, ведучи обстріли населених пунктів.

Про це 16 липня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 15 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ опублікувала звіт, у якому йдеться про обстріли декількох населених пунктів на тимчасово окупованій території України. Зокрема, повідомляється, що 13 липня в результаті обстрілу населеного пункту Докучаєвськ кульове поранення отримав 46-річний чоловік.

«За словами чоловіка, отримав він поранення, коли знаходився на балконі своєї квартири. Варто зазначити, що у звіті не вказаний напрямок, тип зброї з якої нібито вівся обстріл. Окрім цього, СММ ОБСЄ не проводила огляд місця інциденту. Зауважимо, що відстань від населеного пункту до позицій ООС понад 4 кілометри, що не дозволяє здійснити поранення зі стрілецької зброї», - заявили у штабі Операції об'єднаних сил.

Також, як повідомляється, у звіті вказано, що 6 липня в окупованій Горлівці осколкове порання отримав 44-річний чоловік. Мати потерпілого повідомила СММ, що син отримав поранення, коли знаходився на присадибній ділянці, де саме і стався вибух.

«Зазначаємо, що у повідомленні не вказано тип зброї, з якої нібито вівся обстріл, не вказаний також і напрямок. Крім того, персонал лікарні, до якої був доставлений поранений, відмовився надавати будь-яку інформацію про поранення чоловіка, тому правдивість наведеної інформації залишається під питанням», - підкреслили у штабі ООС.

Також додається, що 13 липня в населеному пункті Ясинувата, що на непідконтрольній території, двоє бойовиків збройних формувань показали спостерігачам вирву на дорозі, неподалік від чотириповерхової будівлі збройних формувань.

«Спеціальна моніторингова місія відмітила, що близько 30 вікон були вибиті, декілька секцій черепиці були пошкоджені, а на стіні були зафіксовані осколкові пошкодження. За оцінкою спостерігачів, пошкодження утворилися внаслідок розриву протитанкової керованої ракети, випущеної з нібито західного напрямку. Чоловік, який відрекомендувався мешканцем цього району, повідомив, що вибух ракети стався ввечері 12 липня. З огляду на зазначене, повідомляємо, що відстань від місця знаходження будівлі на бульварі Леніна до лінії зіткнення 4 км, що становить граничну дальність стрільби ПТРК. Поряд з цим, щоб влучити в будівлю, ракета, якою стріляють виключно прямою наводкою мала пролетіти 1800 метрів щільно забудованими кварталами. Не менш важливим також є те, що 12 липня, за даними УС СЦКК вогнева активність за вказаним напрямком не спостерігалась», - заявили в штабі.

Зауважується, що всі ці випадки знову свідчать про спроби бойовиків дискредитувати українських армійців. «Українська сторона СЦКК підкреслює, що підрозділи Об’єднаних сил виконують бойові завдання в рамках існуючих домовленостей», - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу біля Авдіївки на Донеччині загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади.