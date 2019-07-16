Під Авдіївкою внаслідок обстрілу загинув солдат 92-ої механізованої бригади

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

На Донеччині бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Водяного, Широкиного та Авдіївки, а на Луганщині — біля Луганського та Новоолександрівки. Вони зокрема застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, заборонені Мінськими угодами.

Біля Авдіївки загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади Дмитро Лісовол 1987 року народження.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, один отримав поранення.