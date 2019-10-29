На Донеччині горіла шахта «Білозерська»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продукти горіння потрапили в ствол шахти Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

На поверхню було піднято 233 гірника

На території шахти «Білозерська» на Донеччині сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«28 жовтня о 14:33 в м. Білозерськ Добропільського району на території шахти «Білозерська» в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху», - говориться у повідомленні.

О 15:36 пожежу було ліквідовано на площі 20 кв м. Жертв та постраждалих немає.

«В зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірника», - розповіли рятувальники.

Від ДСНС залучалося 17 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

До слова, 28 жовтня внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.

Нагадаємо, у Львівській області на шахті «Степова», що належить ДП «Львіввугілля», 14 жовтня на горизонті 550 метрів спалахнула пожежа.