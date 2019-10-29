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    На Донеччині горіла шахта «Білозерська»

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    <p>Продукти горіння потрапили в ствол шахти</p> - На Донеччині горіла шахта «Білозерська»

    Продукти горіння потрапили в ствол шахти

    Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

    На поверхню було піднято 233 гірника

    На території шахти «Білозерська» на Донеччині сталася пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «28 жовтня о 14:33 в м. Білозерськ Добропільського району на території шахти «Білозерська» в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху», - говориться у повідомленні.

    О 15:36 пожежу було ліквідовано на площі 20 кв м. Жертв та постраждалих немає.

    «В зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірника», - розповіли рятувальники.

    Від ДСНС залучалося 17 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

    До слова, 28 жовтня внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.

    Нагадаємо, у Львівській області на шахті «Степова», що належить ДП «Львіввугілля», 14 жовтня на горизонті 550 метрів спалахнула пожежа.

    пожежа шахта ДСНС Донеччина рятувальники
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