У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)



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Пожежа сталася у кабінеті на третьому поверсі лікарні Фото: ДСНС

Пожежа виникла у кабінеті над операційною, де проводилися операції

Сьогодні, 28 жовтня, сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:33.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла на третьому поверсі в одному із кабінетів, горіли меблі.

О 14:02 пожежу на площі 20 кв. м вдалося локалізувати, а о 14:32 – ліквідувати, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Під час гасіння пожежі по автодрабині було врятовано трьох людей, по сходових клітинах виведено з будівлі 45 людей. Під час ліквідації пожежі, на другому поверсі (безпосередньо під осередком пожежі) проводились операції, тому електроживлення не вимикалось, гасіння пожежі здійснювалося за допомогою вогнегасників.

До гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».