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    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)

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    Пожежа сталася у кабінеті на третьому поверсі лікарні - У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)
    Пожежа сталася у кабінеті на третьому поверсі лікарні
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у кабінеті над операційною, де проводилися операції

    Сьогодні, 28 жовтня, сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:33.

    До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла на третьому поверсі в одному із кабінетів, горіли меблі.

    О 14:02 пожежу на площі 20 кв. м вдалося локалізувати, а о 14:32 – ліквідувати, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Під час гасіння пожежі по автодрабині було врятовано трьох людей, по сходових клітинах виведено з будівлі 45 людей. Під час ліквідації пожежі, на другому поверсі (безпосередньо під осередком пожежі) проводились операції, тому електроживлення не вимикалось, гасіння пожежі здійснювалося за допомогою вогнегасників.

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    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)
    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)
    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)
    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)
    У лікарні швидкої допомоги в Києві сталася пожежа: евакуйовано пів сотні людей (фото)

    До гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 28 жовтня, у Гідропарку горіло кафе «Колиба».

    пожежа Київ ДСНС лікарня рятувальники
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