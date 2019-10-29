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    Лос-Анджелес охопила масштабна пожежа

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    Пожежа&nbsp;охопила більше 200 гектарів - Лос-Анджелес охопила масштабна пожежа
    Пожежа охопила більше 200 гектарів
    Фото: Los Angeles Times

    Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер змушений був евакуюватися зі свого будинку

    Тисячі людей вимушені евакуюватися із найпрестижніших районів Лос-Анджелеса після того, як пожежа спалахнула неподалік музею Getty Center.

    Пожежа розпочалася близько 1:30 і поширилась, охопивши більше 200 гектарів, на покритих чагарниками пагорбах навколо району шосе Interstate 405, біля одних з найдорожчих будинків міста, повідомляє Голос Америки.

    Зірка баскетболу Леброн Джеймс, зірка фільму «Термінатор» та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер, актор «Агенти Щ.И.Т.» Кларк Грегг та автор «Синів анархії» Курт Саттер написали у Твіттері, що вони змушені евакуюватися зі своїх будинків.

    «Щонайменше п'ять будинків згоріло, але повідомлень про травми не надходило», – заявив міський голова Ерік Гарсетті на пресконференції з представниками пожежних служб, уточнивши, що він очікує, що ця кількість зросте.

    «Це пожежа, яка швидко поширюється», - сказав він, закликаючи мешканців зони евакуації, яка охоплює більше 10 тисяч будинків, вийти з помешкань.

    Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії евакуювали близько 50 тис. жителів через бурхливі лісові пожежі на півночі штату.

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