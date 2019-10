Лос-Анджелес охопила масштабна пожежа

Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер змушений був евакуюватися зі свого будинку

Тисячі людей вимушені евакуюватися із найпрестижніших районів Лос-Анджелеса після того, як пожежа спалахнула неподалік музею Getty Center.

Пожежа розпочалася близько 1:30 і поширилась, охопивши більше 200 гектарів, на покритих чагарниками пагорбах навколо району шосе Interstate 405, біля одних з найдорожчих будинків міста, повідомляє Голос Америки.

Зірка баскетболу Леброн Джеймс, зірка фільму «Термінатор» та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер, актор «Агенти Щ.И.Т.» Кларк Грегг та автор «Синів анархії» Курт Саттер написали у Твіттері, що вони змушені евакуюватися зі своїх будинків.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire