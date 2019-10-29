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    Потужний вибух у Дніпрі зруйнував величезний склад

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    <p>Вибух з послідуючим горінням стався ввечері 28 жовтня</p> - Потужний вибух у Дніпрі зруйнував величезний склад

    Вибух з послідуючим горінням стався ввечері 28 жовтня

    Фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих під час вибуху на території маслоекстракційного заводу немає, повідомили в ДСНС

    Внаслідок вибуху на території маслоекстракційного заводу в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв м.

    Жертв та постраждалих немає, повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС», - говориться у повідомленні.

    За даними рятувальників, 28 жовтня о 21:53 в м. Дніпро по вул. Байкальська, 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ «Потоки» у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.

    О 23:16 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 200 кв м.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у понеділок ввечері у Дніпрі стався потужний вибух в районі промзони на вулиці Байкальській, після чого виникла сильна пожежа.

    За даними очевидців, в радіусі декількох кілометрів трясло будинки, і люди подумали, що стався землетрус.

    Вибух на маслоекстракційному заводі «Потоки» в Дніпрі був такої потужності, що в результаті рознесло дах і стіни залізобетонної будівлі.

    пожежа вибух ДСНС Дніпро
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