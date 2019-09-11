На Донеччині СБУ викрила наркоугруповання, до якого входив працівник ДСНС



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Фото: ssu.gov.ua

За попередніми оцінками, щомісячний прибуток наркоділків становив приблизно півмільйона гривень

У Добропіллі, що на Донеччині, викрито та блоковано діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що двоє місцевих жителів, один з яких працівник пожежно-рятувального загону Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, облаштували у приватному домоволодінні нарколабораторію. Там вони щоденно виготовляли майже 50 грамів амфетаміну та метамфетаміну.

Готовий товар фігуранти справи збували на території регіону через так звані «закладки».

За попередніми оцінками, щомісячний прибуток наркоділків становив приблизно півмільйона гривень.

Правоохоронці затримали працівника ДСНС згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу робочого місця під час спроби реалізації чергової партії амфетаміну.

Під час санкціонованих слідчих дій з нарколабораторії вилучено 12 пакетів готової розфасованої продукції, обладнання для її виготовлення, шість коробок з канабісом та 55 пластинок таблеток, які містять у своєму складі псевдоефедрин. Також виявлено гроші, одержані незаконним шляхом.

Вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини направлені на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України триває досудове слідство для притягнення до відповідальності другого учасника групи та встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Викриття зловмисників проводилось спільно з військовою прокуратурою Донецького гарнізону, слідчими ДБР та прикордонниками.