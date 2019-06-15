На Донеччині сталася аварія на шахті «Торецьквугілля», один гірник загинув



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Всього в шахті працювало 119 гірників, робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню

У п'ятницю о 20:56 поблизу міста Торецьк в шахті «Центральна» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1146 м на дільниці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На аварійній ділянці перебували два гірники, один врятувався самостійно.

Сьогодні о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.н.).

Всього в шахті працювало 119 гірників. Робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню.

До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

Як повідомлялось, 12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє гірників. У результаті попереднього розслідування вдалось з'ясувати, що причиною загибелі стали отримані гірниками травми в результаті порушення правил безпеки.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.