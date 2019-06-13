На шахті на Донеччині загинули двоє гірників



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Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини трагедії

Вчора, 12 червня, на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє гірників. Про це повідомила пресслужба шахтоуправління «Покровське».

«12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» в результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою. В цей же день машиніст підземних установок отримав травми несумісні з життям», - повідомила прес-служба підприємства.

На шахтоуправлінні уточнили, що обставини інциденту з'ясовуються.

Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини трагедії.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.