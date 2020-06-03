На Донеччині зафіксовано близько 40 вибухів за добу, – звіт ОБСЄ



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ОБСЄ повідомила про зниження числа вибухів на Луганщині Ілюстративне фото

Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південнопівденний схід від Попасної (69 км на захід від Луганська)

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні повідомила, що протягом 1 червня була помічена підвищенна активність та кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за № 130/2020 від 2 червня 2020 року.

«У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (приблизно 40), якщо порівнювати з попередньою добою (15 вибухів). Понад 80 % порушень режиму припинення вогню, зокрема майже половину вибухів, зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), у районах на схід і південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)», – повідомили в ОБСЄ.

У свою чергу, місія повідомила про зниження числа вибухів на Луганщині.

«У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (0 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)», — додається у звіті.

Зазначається, що усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південнопівденний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, напередодні в штабі ООС повідомили, що бойовики обстріляли українських військових із житлових кварталів. За минулу добу збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.