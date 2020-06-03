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    На Донеччині зафіксовано близько 40 вибухів за добу, – звіт ОБСЄ

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    &nbsp;ОБСЄ повідомила про зниження числа вибухів на Луганщині - На Донеччині зафіксовано близько 40 вибухів за добу, – звіт ОБСЄ
     ОБСЄ повідомила про зниження числа вибухів на Луганщині
    Ілюстративне фото

    Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південнопівденний схід від Попасної (69 км на захід від Луганська)

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні повідомила, що протягом 1 червня була помічена підвищенна активність та кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за № 130/2020 від 2 червня 2020 року.

    «У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (приблизно 40), якщо порівнювати з попередньою добою (15 вибухів). Понад 80 % порушень режиму припинення вогню, зокрема майже половину вибухів, зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), у районах на схід і південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька)», – повідомили в ОБСЄ.

    У свою чергу, місія повідомила про зниження числа вибухів на Луганщині.

    «У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (0 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)», — додається у звіті.

    Зазначається, що усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південнопівденний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

    Нагадаємо, напередодні в штабі ООС повідомили, що бойовики обстріляли українських військових із житлових кварталів. За минулу добу збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Донеччина Операція Об’єднаних сил
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