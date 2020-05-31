Пункти пропуску у зоні ООС переходять на літній графік роботи



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З 22 березня з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування

Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково

Із 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил працюватимуть із 06:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ «Золоте» – дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ»;

КПВВ »Майорське» – дорожній коридор «Горлівка – Бахмут»;

КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;

КПВВ «Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)»;

КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик) – дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь»;

КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

У пресцентрі також нагадали, що з 22 березня з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

У виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 30 травня, Угорщина вирішила перенести відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про нову дату запуску руху через прикордонні пункти угорська сторона повідомить додатково.

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