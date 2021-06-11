«Граблями по голові» від «русского міра»: бойовик розповів, як провів шість років у полоні соратників (відео)

Сповідь колишнього бойовика ще раз підтверджує, що для Росії її громадяни є лише гарматним м'ясом

Бойовик, що прибув з Росії, пробув у підвалах «луганського гестапо»

Український блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Youtube розповів про ополченця, який провів шість років у підвалах ЛНР.

У 2014 році Андрій Козлов приїхав на Донбас з Росії воювати проти України та потрапив до полону соратників, що вболівали за «русскій мір». Полон передбачав відсутність прогулянок, медичної допомоги протягом тривалого часу.

Приїхавши з Росії на Донбас, чоловік увійшов до батальйону «Привид», де став одним із соратників Олексія Мозгового. Після того, як Мозгового вбили, Андрія Козлова спрямували «в підвал» до Луганська. А на волю він вийшов лише навесні цього року.

Нещодавно Андрій Козлов дав інтерв’ю російському Youtube-каналу «Сталінград», де розповів про своє перебування в неволі і про те, що там роблять з людьми.

Початок інтерв’ю дуже промовистий, коли російський телеведучий говорить про те, що чоловіка арештувало «луганське гестапо».

Блогер Денис Казанський дуже влучно охарактеризував цей момент: «Я дуже люблю, коли носії «русского міра», які приїжджають з Росії, розпочинають описувати той «русскій мір», який вони своїми руками побудували на Донбасі. Знущання і репресії «в підвалах» – як добре, не те, що було при Україні», — наголосив Казанський.

Колишній найманець розповів і про тренування на людях, яких бойовики забивали до смерті. При чому всі вбивства приховуються.

Андрій Козлов згадав триповерхову будівлю СІЗО в Луганську. На другому поверсі були камери для вищого і середнього командного складу, які, за його словами, в 2015-2016 роках були заповнені на 100 % лідерами ополченців та їх замісниками. «Уявляєте, що відбувалось, коли лунають крики під час екзикуцій з першого і третього поверху та розносяться по всій тюрмі...», — вдався до деталей Андрій Козлов.

Казанського заінтригувало те, що цю всю інформацію Козлов розповідає телеканалу під назвою «Сталінград».

Цікавий момент діалогу, коли російський телеведучий почав запитувати про адвокатів та правозахисників, до яких можна було звернутися.

Казанський не стримував іронії, говорячи, що це запитують на тлі того, що бойовики знищили конституційний устрій і права людини на Донбасі та оголосили журналістів, активістів та правозахисників агентами Сороса.

Козлов згадав, що приїжджали представники російських ЗМІ, але їх цікавили винятково українські військовополонені, яких тримають у тому ж місці, але окремо. До долі громадян країни-агресорки вони були байдужі.

Український блогер почав дотепно коментувати, що, мовляв, лише зараз з'ясувалося, що путінські телеканали не цікавляться своїми, а брешуть та замовчують факти.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своєю поїздкою на лінію розмежування на Донеччині надихнув жартівників з мережі на креатив. Зокрема, вони порівнюють главу держави з героями «Гріму у тропіках» та інших популярних фільмів про війну.

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