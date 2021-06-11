Загострення на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, є поранений військовий

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

9 червня на Донбасі були зафіксовані три порушення режиму припинення вогню, а вже 10 числа – 12

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 10 червня, на Донбасі зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська чотири рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного – здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

«Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

Зазначимо, 9 червня на Донбасі були зафіксовані лише три порушення режиму припинення вогню.

Також під час виконання службових обов’язків 9 червня трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук.