Російські окупанти запускають рейси з Криму до Вірменії та Північної Осетії

Загальний час у дорозі на літаках Embraer E190 складе близько 5 годин

Польоти здійснюватимуться раз на тиждень по вівторках до 26 жовтня

Окупанти Криму планують з'єднати півострів із Вірменією та збільшити географію польотів до Криму до 63 напрямків завдяки стиковці у Владикавказі. Про це повідомляється на сайті сімферопольського аеропорту.

Як стало відомо, російська авіакомпанія Nordwind із 15 червня почне виконувати транзитні рейси з аеропорту Сімферополь до Єревану і назад зі стиковкою у Владикавказі.

Польоти здійснюватимуться раз на тиждень по вівторках до 26 жовтня.

Загальний час у дорозі на літаках Embraer E190 складе близько 5 годин.

Як мовиться у пресрелізі, «прямі рейси між Сімферополем і Владикавказом почнуть виконуватися вперше в сучасній історії», а після їх запуску «географія польотів до Криму розшириться до рекордних 63 напрямків».

Також наголошується, що компанія «Nordwind», яка володіє найбільш широкою маршрутною мережею в аеропорту окупованого Сімферополя, в цьому році «зв'яже Крим прямим авіасполученням із 36 містами Росії».

Нагадаємо, Путін підписав закон про денонсацію участі Російської Федерації у договорі про відкрите небо. Відповідний закон за підпису російського президента опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Відповідно до його умов, держави-члени договору можуть здійснювати польоти розвідувальних літаків над територією один одного з метою контролю військової діяльності.