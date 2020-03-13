На Донеччині затримали жінку, причетну до «ЛДНР»



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Жінку підозрюють в участі в діяльності незаконних збройних формувань

На Донбасі військовослужбовці Національної гвардії на блокпосту поблизу населеного пункту Городище затримали жінку, яку підозрюють у діяльності так званих «ЛДНР». Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 51-річна мешканка Луганська знаходиться в базі ситуаційного центру за підозрою у злочині стати 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

«Під час перевірки документів виявилося, що дана особа, 1969 року народження, мешканка міста Луганська, у базі ситуаційного центру, підозрюється в участі в діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню. Для подальшого з'ясування всіх обставин за даним фактом, громадянку було передано співробітникам Національної поліції», - повідомили в МВС.

З початку року Нацгвардійці на Донеччині затримали 11 осіб, причетних до діяльності «ЛДНР».

Як повідомллось, 12 березня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.