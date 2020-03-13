Доба на Донбасі: один військовий поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

12 березня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в саме:

поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Пісок – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

неподалік Зайцевого - відмічена робота снайперської пари;

у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемету.

Вчора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби, 13 березня, російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає.