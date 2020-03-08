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    Політика

    У «ДНР» знищують українську через плани Росії забрати окуповані території, – Клімкін

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    Видача жителям окупованих територій російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої &laquo;ДНР&raquo; у межах Донецької області, &laquo;зачистка&raquo; свідомості &ndash; це все є елементами одного плану. А запропоновані Путіним нові п - У «ДНР» знищують українську через плани Росії забрати окуповані території, – Клімкін
    Видача жителям окупованих територій російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої «ДНР» у межах Донецької області, «зачистка» свідомості – це все є елементами одного плану. А запропоновані Путіним нові п

    Будь-яка домовленість з Росією без західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію – ексміністр

    Те, що у так званій «ДНР» українська мова більше не матиме статусу державної, свідчить про незмінність намірів Росії забрати окуповані території незалежно від подальшого статусу.

    Про це написав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

    «Так звана народна рада так званої «ДНР» прийняла рішення про «зачистку» української мови – вона вже не буде державною. Росія готується забрати ці території незалежно від подальшого статусу, і для цього будує російську реальність другого сорту», – вважає Клімкін.

    За його словами, видача жителям окупованих територій російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої «ДНР» у межах Донецької області, «зачистка» свідомості – це все є елементами одного плану. А запропоновані Путіним нові правки до Конституції РФ це легітимізують.

    «Тому будь-яка домовленість з Росією без наших західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію. А першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються», – застеріг Клімкін.

    Водночас він підкреслив: «Якщо ЄС хоче прогресу по Донбасу – хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті».

    Раніше повідомлялося, що на тимчасово непідконтрольній Києву території Донецької області українську мову позбавлено статусу державної.

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    Росія Павло Клімкін ДНР українська мова окуповані території
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