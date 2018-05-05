На Філіппінах стався потужний землетрус
- Сьогодні, 17:47
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Фото ЕРА
Поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.
Сьогодні вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє видання Express з посиланням на Геологічну службу США.
Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.
Епіцентр розташовувався на острові Катандуанес, приблизно в 50 кілометрах на північний захід від міста Пандан. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.
Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.