На Філіппінах стався потужний землетрус

Поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.

Сьогодні вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє видання Express з посиланням на Геологічну службу США. Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін. Епіцентр розташовувався на острові Катандуанес, приблизно в 50 кілометрах на північний захід



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Фото ЕРА

Поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.

Сьогодні вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє видання Express з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.

Епіцентр розташовувався на острові Катандуанес, приблизно в 50 кілометрах на північний захід від міста Пандан. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.

Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.