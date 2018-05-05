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    На Філіппінах стався потужний землетрус

    Поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.
    Сьогодні вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє видання Express з посиланням на Геологічну службу США.  Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін. Епіцентр розташовувався на острові Катандуанес, приблизно в 50 кілометрах на північний захід
    • Сьогодні, 17:47
    • Розсилка
    Фото ЕРА

    Поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.

    Сьогодні вранці на філіппінському острові Катандуанес було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє видання Express з посиланням на Геологічну службу США. 

    Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столичному регіоні Філіппін.

    Епіцентр розташовувався на острові Катандуанес, приблизно в 50 кілометрах на північний захід від міста Пандан. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.

    Інформації про руйнування і постраждалих поки немає.

    США
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