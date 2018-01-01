На Францію суне потужний ураган Кармен, оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки

Основний удар урагану очікують у понеділок на південному заході країни

У 37 департаментах Франції в понеділок, 1 січня, було оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки у зв'язку з сильним вітром, який несе ураган Кармен, що наближається з Атлантики. Про це повідомляє BFMTV. Згідно з прогнозом погоди, на південно-заході Франції в понеділок очікуються вітер швидкістю до 130 км/год і дощі з грозами, а



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Основний удар урагану очікують у понеділок на південному заході країни

У 37 департаментах Франції в понеділок, 1 січня, було оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки у зв'язку з сильним вітром, який несе ураган Кармен, що наближається з Атлантики. Про це повідомляє BFMTV.

Згідно з прогнозом погоди, на південно-заході Франції в понеділок очікуються вітер швидкістю до 130 км/год і дощі з грозами, а біля узбережжя - сильні припливи.

Негода вдарила по західній частині країни ще в неділю, у зв'язку з чим "помаранчевий" рівень небезпеки був оголошений спочатку в 26 департаментах, а потім до них приєдналися ще 11. Практично у всіх інших регіонах екстреними службами встановлений "жовтий" рівень. Основний удар урагану по прибережних регіонах очікується на другу половину для 1 січня.

За даними ЗМІ, в результаті негоди загинув вже один чоловік. Евакуацію населення влада країни поки не оголошували.