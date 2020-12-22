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    На фронті – вісім ворожих обстрілів із гранатометів і забороненої артилерії

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    <span>Серед українських бійців втрат і поранень немає</span> - На фронті – вісім ворожих обстрілів із гранатометів і забороненої артилерії
    Серед українських бійців втрат і поранень немає
    Фото: штаб ООС

    Бойовики обстрілювали Південне з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

    У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у денні години вівторка підтримувані Росією бойовики вісім разів відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

    «Вранці противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем. Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1. Також противник неодноразово вів вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Так, неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

    Серед українських військових бойових втрат та поранень немає, зазначили у штабі.

    На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики звинувачують українських військових про обстріли населених пунктів Горлівка та Калинівка.

    Теги: бойовики на Донбасі ДНР ЛНР Горлівка обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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