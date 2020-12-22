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    Ексбранець «ДНР» Яків Кривошеєв: Бойовики приходили на роботу, як у зоопарк – подивитися на «укропів»

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    <span>Українець два роки провів у катівнях терористів &laquo;ДНР&raquo;</span> - Ексбранець «ДНР» Яків Кривошеєв: Бойовики приходили на роботу, як у зоопарк – подивитися на «укропів»
    Українець два роки провів у катівнях терористів «ДНР»
    Фото: lb.ua

    Українця Якова Кривошеєва звільнили з полону бойовиків у 2019 році

    Щоби вибити зізнання в шпигунстві на користь України, фізика-ядерника Яківа Кривошеєва били та катували, а одного разу бойовики імітували розстріл. В інтерв'ю для «Повернись живим» він докладніше розповів про свій довготривалий полон, який почався в 2014 році. 

    Яків Кривошеєв жив у Донецьку, коли туди прийшли російські окупанти. Він намагався в будь-який спосіб завадити захопленню рідного міста.

    «Коли організовували ці псевдореферендуми в травні 2014 року, я думав, як цьому протидіяти. І своїм районом ходив до сходу сонця та зривав оголошення (про проведення незаконного референдуму – ред.), а де це не вдавалось – обливав кислотою», – поділився спогадами Кривошеєв.

    За ніч він нарахував 874 знищене оголошення. Також чоловік допомагав українським військовим. Саме це стало причиною його затримання.

    «Це було на мій день народження в комп'ютерному клубі, коли я відправляв певний пакет інформації... Здав адміністратор комп'ютерного клубу. Він дуже полюбляв псевдореспубліку... Спершу мене привезли до колишнього Обласного управління СБУ Донецької області. Потім відправила на гауптвахту в одній із військових так званих частин їхньої псевдоармії. Там зі мною спілкувались уже зовсім інші люди. Я неодноразово бачив російський триколор на шевронах, вони почувалися, наче господарі», – розповів Кривошеєв.

    Українець два роки провів у катівнях терористів «ДНР». Потім, за словами чоловіка, йому призначили примусове психіатричне лікування – там він провів півтора року до великого обміну 2019 року.

    «Охоронці здебільшого приходили на власну роботу, як у зоопарк – подивитися на «укропів». В одному місці зібрано стільки українців, які ще поважають державу та не зраджують власним принципам. Але загалом нас особливо не чіпали, тому що знали: ми – обмінний фонд, і треба зберігати «товарний вигляд», – повідомив Кривошеєв. 

    Після великого обміну, який відбувся у грудня 2019-го, Яків Кривошеєв проходив тривалу реабілітацію в Києві, де знайшов роботу та зустрів своє кохання.

    «Київ – моя друга батьківщина. Я знайшов тут любов усього свого життя. Думаю, залишуся тут», – розповів він.

    Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін полонених. Іх тюрем самопроголошених «республік» повернули 76 українців, а Україна передала так званим «ЛНР» та «ДНР» 127 людей. Наразі у слідчих ізоляторах та в’язницях на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 українців.

    Теги: Київ ДНР полон обмін полоненими
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