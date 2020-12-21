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    Думки вголос

    Розмова з луганською вчителькою, яка доводить, що на Донбасі люди чекають на повернення України

    • Дмитро Лиховій

      Журналіст

    • Розсилка
    Розмова з луганською вчителькою, яка доводить, що на Донбасі люди чекають на повернення України

    Донбас – це Україна, і Донбас давав та дає Україні великих борців, митців і мислителів. Як Микола Руденко

    «Все у житті буває вперше»-2. Я говорив по телефону з окупованою Луганщиною. Думав, що додзвонитися нереально, але таки вдалося.

    Дива трапляються, це було якраз на Миколая. І це був день 100-річного ювілею Миколи Руденка. А на іншому кінці була вчителька з «ГУО ЛНР Беловская гимназия «Культурьі здоровья» имени Николая Руденко Лутугинского района».

    Мені було цікаво, як так: єдина школа імені Руденка в Україні – в ОРЛО? Досі? Так. А що там з єдиним в Україні музеєм Руденка? А чи відзначають сепаратисти 100-ліття свого земляка – Героя України, українського письменника, філософа, націоналіста, репресованого антирадянщика, першого голови Української гельсінської спілки?

    І, знаєте, розмова з цією вчителькою вселила певну надію. Що не все ще втрачено в тих краях («поки що») і люди чекають, коли Україна повернеться. Бо Донбас – це Україна, і Донбас давав та дає Україні великих борців, митців і мислителів. Як Микола Руденко.

    Про нього – в черговому фільмі від «Новинарня пікчерз». Погляньте і лайкніть, плз, або й прокоментуйте, ми старалися.

    Кому зовсім ліньки дивитися все – моя розмова з ОРЛО на 5-й хвилині

    (Голос вчительки змінений - не хотілося б, щоб у неї були проблеми).

    Але подивіться більше. В цьому сюжеті - інтерв'ю чудового Мирослав Мариновича, професора Володимира Шевчука, коментарі Вахтанг Кіпіані.

    Мабуть, ми тут ширше, ніж інші, зачіпаємо тему дивної для багатьох економічної теорії Руденка – фізичної економії, «Енергії прогресу» (про зв'язок Сонця, біосфери й економіки).

    Покійний Руденко говорить повільно, але сильно.

    Ілюстрована стаття з інфографікою: novynarnia.com/2020/12/19/mrudenko

    Джерело: Footboom

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Луганщина ЛНР школа
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