На Харківщині 26 дітей захворіли на токсикоінфекцію
У ліцеї в Харківській області зареєстрували спалах харчової токсикоінфекції
У місті Дергачі Харківської області 18 листопада зареєстрували спалах інфекційного захворювання серед учнів місцевого ліцею №3, йдеться у щодобовому звіті про оперативну обстановку в Харківській області.
Оперативні служби з посиланням на дані обласного лабораторного центру повідомили, що постраждали 26 дітей. У них підозрюють харчову токсикоінфекцію.
Проведення протиепідемічних заходів триває.
Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибами. За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.
Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.
Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.
У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.
Джерело: Депо