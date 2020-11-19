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    На Харківщині 26 дітей захворіли на токсикоінфекцію

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    Наразі з'ясовується, де могли отруїтися діти&nbsp; - На Харківщині 26 дітей захворіли на токсикоінфекцію
    Наразі з'ясовується, де могли отруїтися діти 

    У ліцеї в Харківській області зареєстрували спалах харчової токсикоінфекції

    У місті Дергачі Харківської області 18 листопада зареєстрували спалах інфекційного захворювання серед учнів місцевого ліцею №3, йдеться у щодобовому звіті про оперативну обстановку в Харківській області.

    Оперативні служби з посиланням на дані обласного лабораторного центру повідомили, що постраждали 26 дітей. У них підозрюють харчову токсикоінфекцію.

    Проведення протиепідемічних заходів триває.

    Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибамиЗа даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

    Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.

    Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей

    Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

    У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.

    Джерело: Депо

    Теги: діти отруєння студенти Харківщина
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