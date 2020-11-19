На Харківщині 26 дітей захворіли на токсикоінфекцію

У ліцеї в Харківській області зареєстрували спалах харчової токсикоінфекції

У місті Дергачі Харківської області 18 листопада зареєстрували спалах інфекційного захворювання серед учнів місцевого ліцею №3, йдеться у щодобовому звіті про оперативну обстановку в Харківській області.

Оперативні служби з посиланням на дані обласного лабораторного центру повідомили, що постраждали 26 дітей. У них підозрюють харчову токсикоінфекцію.

Проведення протиепідемічних заходів триває.

Нагадаємо, на початку листопада на Одещині родина отруїлася грибами. За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

Наприкінці жовтня у Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.

Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.

Джерело: Депо